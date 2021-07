Friedberg-Derching

vor 45 Min.

Unbekannter bricht in Derchinger Vereinsheim ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter ins Derchinger Vereinsheim eingebrochen.

Ein unbekannter Täter steigt in das Vereinsheim "An der Brandleiten" in Derching ein. Gestohlen wird nichts, dafür ist der Sachschaden umso größer.

In das Derchinger Vereinsheim ist eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein nicht bekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingedrungen. Er verursachte einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Einbrecher konnte in Derching nichts stehlen Derzeit sieht es allerdings so aus, dass nichts gestohlen wurde. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

