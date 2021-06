Unfall in Friedberg: Autofahrerin übersieht Radler

Von einer Tankstelle fährt eine Autofahrerin in den Winterbruckenweg. Dabei übersieht sie einen Radfahrer. Der Mann wird beim Zusammenstoß leicht verletzt.

Eine 30-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto von einer Tankstelle in den Winterbruckenweg in Derching. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 58-Jährige durch den Zusammenstoß mit dem VW der Frau. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 1500 Euro. (AZ)