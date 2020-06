vor 15 Min.

Friedberg-Derching: Verfolgungsjagd mit Alkohol

Nach einem Zusammenstoß liefern sich zwei Autos eine Verfolgungsjagd bei Friedberg-Derching. Dabei ist auch Alkohol im Spiel.

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag in Derching ab: Ein Autofahrer und die Polizei verfolgten dort nach einem Unfall den flüchtigen Fahrer, der schlussendlich auch noch die Beamten angriff.

Was war passiert? Am Donnerstag kam es im Begegnungsverkehr auf der AIC 25 zu einem leichten Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizei zu weit links unterwegs, fuhr jedoch nach dem Unfall einfach Richtung Derching weiter.

Friedberg-Derching: Polizei beendet die Verfolgungsjagd

Der 48-jährige VW-Fahrer wendete, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Zunächst konnte der VW-Fahrer den Flüchtigen auf dem Mc-Donald’s-Parkplatz in Derching stellen. Der Mann reagierte jedoch laut Polizei aggressiv und fuhr weiter. Die hinzugekommenen Polizisten konnten ihn schließlich stoppen. Dabei stellten sie in seinem Atem deutlichen Alkoholgeruch fest. Als sie den Unfall protokollieren wollten, griff der 55-Jährige die Beamten mit Schlägen an und beleidigte sie.

Außerdem wurde der Dienstwagen der Polizei beschädigt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Bei dem Unfall wurden die Außenspiegel der Autos abgerissen, der Schaden beträgt 2000 Euro. (pos)

