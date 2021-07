Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Derching

Am Samstagabend kollidierten auf der AIC25 bei Derching zwei Fahrzeuge. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Samstag gegen 20.25 Uhr von der Derchinger Straße nach rechts in die AIC25 abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, wobei die drei Insassen des unfallverursachenden Pkw leicht verletzt wurden. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkw zog sich leichte Verletzungen zu. Alle vier Personen wurden in die Krankenhäuser Friedberg und Augsburg verbracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. (AZ)