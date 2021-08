Waldbrände in Griechenland: 180 Helfer machen Station in Friedberg

Plus Die Friedberger Bäckerei Scharold verpflegt Feuerwehrleute und Hilfsdienste, die auf dem Weg zu den Katastrophengebieten nach Griechenland sind.

Ein riesiger Konvoi mit 35 Fahrzeugen der Feuerwehr, des THW, des Roten Kreuzes und anderer Hilfsdienste biegt unter Polizeibegleitung von der Autobahn A8 in Richtung Derching ab. Ein Unglück im Gewerbegebiet? Nein, über 180 Mann aus Südhessen sind auf dem Weg nach Griechenland, wo verheerende Waldbrände wüten. Nach 360 Kilometern gibt es einen ersten Zwischenstopp, um sich bei der Bäckerei Scharold zu stärken und gegenüber die Fahrzeuge wieder aufzutanken.