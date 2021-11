Wieder Unfall an Auffahrt zu AIC25

Schon wieder meldet die Polizei einen Unfall an der Auffahrt zu AIC 25 bei Friedberg-Derching.

Erneut ereignete sich ein Auffahrunfall an der Auffahrt zu AIC25 bei Derching. Laut Polizei wollten am Samstag gegen 14 Uhr zwei Pkw von der Derchinger Straße kommend auf die AIC25 fahren. Dabei bemerkte die hintere Pkw-Fahrerin zu spät, dass der Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.