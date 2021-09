Friedberg-Derching

17:45 Uhr

Windhose: Obermoos ist immer noch vom verheerenden Sturm gezeichnet

Plus Dramatische Szenen spielten sich Ende Juni in Obermoos bei Derching ab: Eine Windhose hinterließ schwere Schäden. Wie geht es den Bewohnern heute?

Von Marlene Volkmann

Noch immer laufen in Obermoos die Aufräumarbeiten, ein Grundstück ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, Menschen räumen auf. Am 22. Juni zog ein Gewittersturm über die kleine Siedlung bei Derching und hinterließ eine Schneise der Verwüstung, riss Bäume um und brach Kronen ab als seien es Streichhölzer. Eine junge Frau war in ihrem Wohnwagen, als ein Baum darauf krachte. Durch ein Seitenfenster konnte sie gerade noch entkommen. Wie durch ein Wunder fast ohne Verletzungen - zumindest äußerlich. Denn immer noch kämpfen sie und die anderen Betroffenen mit den Folgen der verheerenden Windhose.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

