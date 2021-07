Friedberg, Derching

vor 35 Min.

Zehnjähriger mit Motocrossmaschine am Derchinger Baggersee unterwegs

Mit einer Motocrossmaschine war am Samstag ein Zehnjähriger am Derchinger Baggersee unterwegs.

Mit seiner Motocross-Maschine ist am Samstagnachmittag ein zehnjähriger Bub am Derchinger Baggersee auf Tour. Das fällt einem Erwachsenen auf, der die Polizei in Friedberg verständigt.

Der Zehnjährige war mit seinem Minibike schon öfter am Derchinger Baggersee aufgefallen. Der Zeuge sowie der Bub waren am Samstagnachmittag noch vor Ort, als die Polizei am See eintraf. Der Bub sei mit seinem 65 Kubikzentimeter Motorrad über die Feldwege gefahren. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Motorrad um eine Wettbewerbsmaschine für Kinder. Weil der Bub alleine unterwegs war, verständigten die Beamten dessen Vater, um den Zehnjährigen abzuholen. Nach entsprechender Belehrung und Sicherstellung des Minibikes, das eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 60 Stundenkilometer erreicht, erwartet den Zehnjährigen eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung, die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrsordnung. Der Vater des Zehnjährigen erhält als Erziehungsberechtigter ebenfalls eine Anzeige, wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und muss als Elternteil für die anderen begangenen Verstöße seines Sohnes die Verantwortung mit tragen. (sev)

