Deutschland und die Juden: Roman Knižka liest in Friedberg

Der bekannte TV-Schauspieler kommt am 12. November mit Opus 45 ins Wittelsbacher Schloss. Musik und Texte beleuchten 1700 Jahre einer wechselhaften Beziehung.

Komplex und wechselvoll ist die jüdisch-deutsche Beziehung, geprägt von Zeiten der Blüte, aber auch von Hass und Gewalt. Eine Beziehung, die bei einem literarischen Kammerkonzert am Freitag, 12. November, in Friedberg unter dem Titel "Ich hatte einst ein schönes Vaterland …" beleuchtet wird.

"Ich hatte einst ein schönes Vaterland …" Mit diesem Zitat Heinrich Heines beginnt das Gedicht "Im Exil" von Mascha Kaléko, das im Jahr 1943 veröffentlicht wurde. Die jüdische Dichterin, die 1938 vor den Nationalsozialisten in die USA floh, thematisierte in diesem wie in vielen anderen Werken ihr Heimweh nach Deutschland. Sie ist gemeinsam mit ihrem Geistesverwandten Heinrich Heine die Namensgeberin des dritten literarischen Kammermusikabends, der das Jubiläum "321 – 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" zum Anlass nimmt, einen Ausschnitt der überaus reichen und vielfältigen jüdisch-deutschen Kulturgeschichte darzustellen.

Friedberg steht in prominenter Reihe

Organisiert und koordiniert wird die Veranstaltung vom Verein "321 – 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Sie findet in diesen Wochen in allen 16 Bundesländern von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern statt. Aufführungsorte sind neben dem Wittelsbacher Schloss etwa die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg, die Katharinenkirche in Braunschweig, das Stadtschloss in Fulda oder die Neue Synagoge in Erfurt.

Hintergrund ist, dass der römische Kaiser Konstantin am 11. Dezember 321 ein Edikt erließ. Dieses Gesetz besagte, dass Juden städtische Ämter in den Kurien, den römischen Stadträten, bekleiden durften und sollten. Im Jahr 2021 leben Jüdinnen und Juden also nachweislich seit mindestens 1700 Jahren auf dem Territorium des heutigen Deutschlands.

Der Schauspieler Roman Knižka ist bekannt aus zahlreichen TV-Dramen, Liebesfilmen, Krimis und Kinoproduktionen. Zuletzt war er in der Netflix-Serie "Dark" zu sehen, der bislang erfolgreichsten deutschen Serie des Streamingdienstes. In Friedberg gastierte er Anfang 2020 mit dem Programm "Den Nazis eine schallende Ohrfeige verpassen".

Roman Knižka liest in Friedberg

Diesmal liest Knižka aus Texten jüdischer Autorinnen und Autoren deutscher Sprache, darunter u. a. Moses Mendelssohn, Rahel Levin Varnhagen, Heinrich Heine, Ludwig Börne, Else Dormitzer, Anita Lasker-Walfisch und Mascha Kaléko. Neben den literarischen Werken stehen autobiografische Texte von in der Öffentlichkeit unbekannten deutschen Juden aus dem 19. und 20. Jahrhundert auf dem Programm.

Diese Berichte aus dem Alltagsleben zeigen Glanz und Elend der jüdischen Emanzipation, die nicht selten mit einem als schmerzlich empfundenen Identitätsverlust einherging. Sie veranschaulichen die faszinierende Vielfalt jüdischen Lebens auf deutschem Boden und berichten von der Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung deutscher Juden unter dem NS-Regime. Am Ende des knapp 90-minütigen Programms gibt es einen Sprung in die Gegenwart. Wie gestaltet sich heute, 75 Jahre nach dem Holocaust, jüdisches Leben in Deutschland?

Musik jüdischer Komponisten im Wittelsbacher Schloss

Den musikalischen Teil des Abends bilden Werke jüdischer Komponisten, z. B. von Felix Mendelssohn Bartholdy, Alexander Zemlinsky, Jacques Ibert, Pavel Haas, Denès Agay und György Ligeti. Es spielt das Bläserquintett Opus 45 mit Benjamin Comparot (Horn), Franziska Ritter (Flöte), Elke Uta Frenzel (Oboe), Steffen Dillner (Klarinette) und Florian Liebhäuser (Fagott).

Karten für das Konzert am Freitag, 12. November, um 19.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss gibt es im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg oder online unter www.friedberg.de. (AZ)