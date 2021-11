Friedberg

16:16 Uhr

Die Friedberger Bahnhofstraße wird provisorisch asphaltiert

Plus Die Stadt Friedberg will so den Zugang zu den Geschäften in der Vorweihnachtszeit sicherstellen. Doch wer trägt die Mehrkosten von 56.000 Euro?

Von Thomas Goßner

Durch die Zeitverzögerungen beim Ausbau der Friedberger Bahnhofstraße kann das neue Pflaster vor dem Winter nicht mehr verlegt werden. Der Stadtrat hat darum die Baufirma Gruber damit beauftragt, bis zum 1. Dezember Bordsteine und Rinnen zu verlegen und dann eine provisorische Asphaltdecke einzubringen. Dadurch steigen die Kosten der Baumaßnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen