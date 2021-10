Die Friedberger Krebsnachsorge feiert zehnjähriges Jubiläum

Plus Die Kontaktstelle Krebsnachsorge in der Friedberger Sozialstation bietet Unterstützung im Krankheitsfall. Das kleine Jubiläum wird mit einem Gottesdienst gefeiert.

Eine große farbenfrohe Bildcollage sticht ins Auge, wenn man die Kontaktstelle der Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge in der Friedberger Sozialstation betritt. Das Kunstwerk verbreitet in dem kleinen Raum eine freundliche Atmosphäre, stimmt positiv. Mutmacher können die Besucher, die zum Beratungsgespräch zur Tür hereinkommen, durchaus brauchen. Denn die Diagnose Krebs kann das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen von einem Moment auf den anderen verändern.