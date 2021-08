Die Laterne strahlt wieder am Friedberger Gastro-Himmel

Plus Legendär war die Laterne an der Friedberger Ludwigstraße als Kneipe schon immer. Unter neuer Führung lebt sie nach schwierigen Zeiten wieder auf.

Musik aus den 90er-Jahren tönt aus den Lautsprechern im Gastraum. Jung und Alt sitzen draußen unter der Markise auf Barhockern. Man tauscht sich aus und genießt nach der Arbeit ein kühles Bier, einen Wein oder Spritz. Es ist nicht zu übersehen, wenn man in der Ludwigstraße unterwegs ist: Die "Alte Laterne", wie sie viele noch von früher kennen, lebt nach Hochs und Tiefs als "Laterne Friedberg" wieder auf.