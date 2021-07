Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannter fährt VW an und flieht

Ein Auto wird in der Gassnergasse in Friedberg angefahren. Der Verursacher des Unfalls verschwindet, ohne sich um den hohen Sachschaden zu kümmern.

In der Gassnergasse in Friedberg wurde am Mittwoch ein Auto angefahren, der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden. Dieser liegt laut Polizei bei etwa 5000 Euro.

Der schwarze VW wurde zwischen 8 und 13 Uhr am Heck beschädigt. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)