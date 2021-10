"Die Schule der magischen Tiere": Friedberger Schüler ist im Kino zu sehen

Plus Der Schüler des Friedberger Gymnasiums ist ein Fan der Buchreihe "Die Schule der magischen Tiere". Wie es zu seinem Auftritt in der Beststeller-Verfilmung kam.

Es ist ein aufregendes Gefühl für Tristan Schreck aus Kissing, sich selbst auf der Kinoleinwand zu sehen. Auf diesen Moment hat der Dreizehnjährige zwei Jahre warten müssen, denn so lange liegen die Dreharbeiten zu "Die Schule der magischen Tiere" bereits zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Kinostart mehrfach verschoben - ein Schicksal, das Tristan Schreck mit James Bond teilte. Doch jetzt ist die Wartezeit vorüber.