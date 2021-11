Die Standortsuche für das neue Jugendzentrum in Friedberg läuft

Plus Jugendliche konnten eigene Idee für ein ein neues Juze in Friedberg einbringen. Bald soll der Stadtrat entscheiden, wo es hinkommt.

Die Stadt Friedberg ist nach jahrzehntelanger Stagnation einen Schritt auf dem Weg zu einem großen Jugendzentrum voran gekommen. Die Stadtverwaltung prüft mögliche Standorte. Im Sozialausschuss ging es aber auch darum, was die Jugendlichen sich wünschen.