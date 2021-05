Friedberg

06:00 Uhr

Die Tage der Friedberger Container-Kita sind gezählt

Da nutzt auch der Schutz der Herrgottsruhkirche nichts mehr: Die Friedberger Container-Kindertagesstätte St. Johanna ist so marode, dass ein Ersatz errichtet werden muss. Und der soll in weit besserer Qualität entstehen.

Von Ute Krogull

Eine Kindertagesstätte, in der nach dem Regen das Wasser steht, in der es im Sommer glühend heiß ist, im Winter kalt: So sieht die Interimskita St. Johanna aus. Weil sich der Umzug an den endgültigen Standort beim Edeka an der Bozener Straße verzögert, wird eine neue, bessere Zwischenlösung errichtet. Darüber gerieten sich Stadträte und Bürgermeister allerdings gehörig in die Haare.

