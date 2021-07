Dieb stiehlt kaputten Roller und kommt nicht weit

Ein Dieb stiehlt im Gärtnerweg in Friedberg einen Roller aus einer Garage. Das Diebesgut lässt der Unbekannte aber wenig später wieder liegen.

Am Gärtnerweg in Friedberg wurde am Dienstag ein Roller gestohlen. Laut Polizei wurde das Kleinkraftrad aus einer offenen Garage am Gärtnerweg entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Der Dieb legte den nicht mehr funktionstüchtigen Roller in unmittelbarer Nähe des Tatortes wieder ab, wo ihn ein Zeitungsausträger fand. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)