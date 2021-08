Diebstahl im Supermarkt: Unbekannte Person stiehlt Geldbörse von Seniorin

In einem Supermarkt in Friedberg wird eine 79-Jährige bestohlen. Die Polizei gibt Tipps, wie ein Diebstahl vermieden werden kann.

Eine 79-Jährige wurde am Donnerstag Opfer eines Diebstahls. Sie war in einem Supermarkt in der Marquardtstraße in Friedberg und hatte ihre Handtasche mit der Geldbörse darin in den Einkaufswagen gelegt. In einem unbeobachteten Moment wurde der Frau das Portemonnaie entwendet. Laut Polizei liegt der Beuteschaden bei etwa 100 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen.

Tipps der Polizei Friedberg gegen Diebstähle

Die Polizei rät, keine größeren Geldbeträge mitzunehmen und Geld, Karten und Ausweispapiere immer in getrennten Taschen eng am Körper zu tragen. Dabei sollte es sich um verschlossene Innentaschen der Kleidung handeln, vom Verstauen in einer Handtasche raten die Beamtinnen und Beamten ab. Außerdem sollte das Portemonnaie nicht im Einkaufswagen, Rollator oder Einkaufskorb liegen.

Wie man sich im Fall eines Diebstahls verhält

Wenn jemand merkt, dass ihm oder ihr die Geldbörse gestohlen wurde, sollten EC- beziehungsweise Kreditkarten von der Bank gesperrt werden. Der Sperrnotruf ist unter 116116 erreichbar. Außerdem sollen Betroffene den Diebstahl bei der Polizei melden. Menschen, die etwas Verdächtiges oder einen Diebstahl beobachten, sollen über die Notrufnummer 110 die Polizei informieren. Die Polizei warnt, dass ein allzu sorgloser Umgang mit Geldbörsen, Brieftaschen und Handtaschen oft die ideale Gelegenheit für Diebe schaffe. (AZ)