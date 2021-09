Friedberg

Diese Begeisterung schiebt die Läufer in Friedberg richtig an

Plus Beim 18. Friedberger Halbmarathon herrscht in der ganzen Innenstadt Partystimmung. Das gefällt Hobbyläufern ebenso wie den ehrgeizigen Athleten.

Von Edigna Menhard

Am Sonntagmorgen zeigt sich Friedberg ganz in der Farbe Orange. Denn rund 500 Läuferinnen und Läufer strömen – die meisten in den orangefarbenen Teilnehmershirts gekleidet - zum 18. Friedberger Halbmarathon, der nach coronabedingter Pause im Vorjahr heuer wieder stattfindet. Das Wetter hätte nicht besser sein können: Es ist sonnig, aber nicht zu heiß. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch Familienmitglieder und andere Zuschauer sind dementsprechend in bester Partystimmung – man begrüßt sich, lachte, schießt Erinnerungsfotos.

