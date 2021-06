Drei Autos stoßen bei Unfall am Chippenham-Ring in Friedberg zusammen

Zwei Personen werden bei dem Unfall leicht verletzt, und der Schaden ist hoch.

Drei Pkw wurden bei einem Auffahrunfall am Friedberger Chippenham-Ring zusammengeschoben. Dieser ereignete sich am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr. Ein Autofahrer wollte nach links in die Röntgenstraße einbiegen und bremste sein Fahrzeug deswegen ab. Der hinter ihm fahrende Pkw-Lenker konnte noch rechtzeitig abbremsen.

11.000 Euro Schaden bei Unfall am Chippenham-Ring

Der Fahrer des dritten Autos schaffte es laut Polizei jedoch nicht mehr, rechtzeitig zu verlangsamen, und fuhr auf den mittleren Pkw auf. Dieser wurde dabei auf das vordere Fahrzeug aufgeschoben. Nach Angaben der Polizei wurden dabei die Fahrer der vorderen beiden Autos leicht verletzt, und es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)

