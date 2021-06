Drei Rucksäcke am Friedberger See gestohlen

Diebe nehmen den Inhalt im Wert von rund 150 Euro mit und lassen die leeren Rucksäcke am Parkplatz zurück.

Unbekannte haben am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16.50 Uhr drei Rucksäcke entwendet. Diese waren an der Wasserskianlage am Friedberger See abgelegt gewesen. Die Besitzer machten sich auf die Suche und fanden die Rucksäcke kurz darauf bei den Parkplätzen wieder.

Rund 150 Euro Schaden bei Diebstahl am Friedberger See

Die Täter hatten diese jedoch zuvor geleert. Laut der Friedberger Polizei beträgt der Beuteschaden etwa 150 Euro. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0821/232-1710 zu melden. (AZ)

