10:30 Uhr

Friedberg: Ein Elektroherd, ein Kinderwagen - ein Diebstahl

Ein Mann ist mit einem Kinderwagen in Friedberg unterwegs. Darin lag jedoch kein Kind. Und auch der Wagen gehört nicht ihm.

Ein Mann ist mit einem Kinderwagen in Friedberg unterwegs. Darin lag jedoch kein Kind. Und auch der Wagen gehört nicht ihm.

Eine skurrile Meldung erreichte die Polizei Friedberg am Sonntagmorgen aus Friedberg. Ein Mann war mit einem Kinderwagen in der Lechhauser Straße unterwegs. Darin lag aber kein Kind, sondern ein ausrangierter Elektroherd. Nach eigenen Angaben hatte der 43-Jährige den Kinderwagen in einem angrenzenden Feld gefunden.

Diebstahl in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Den Elektroherd, den er in der Nähe am Straßenrand „gefunden“ hatte, wollte er mit nach Hause nehmen, um ihn zu reparieren. Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass ein Unbekannter den Kinderwagen am Vorabend aus einer Garage im Gärtnerweg gestohlen hatte.

Offenbar habe der Täter seine Beute kurz darauf in dem Feld stehen lassen. Der defekte Elektroherd stand indes zur Abholung durch einen Entsorgungsfachbetrieb bereit. Die Friedberger Polizei sucht nun Zeugen für den Diebstahl des Kinderwagens. Diese können sich unter 0821/323-1710 melden. (pos)