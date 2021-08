Friedberg

Ein Hobbyimker aus Friedberg hat seinen eigenen YouTube-Kanal

Plus Alles fing mit einem Kurs für Imker an. Mittlerweile schauen über 10.000 Abonnenten die Videos von Netzwerker Michael Ullmann an.

Von Eva Weizenegger

Es summt und brummt - ein Schwarm fliegt ab. Eindrucksvoll zeigt der Friedberger Imker Michael Ullmann mit seinem dreiminütigen Video, wie die Bienen ausfliegen und letztendlich unerreichbar in einer Baumkrone sich wieder sammeln. Er nimmt seine Abonnenten mit auf eine Reise ins Land der Bienen und der Imkerei. "Angefangen hat alles damit, dass ich 2016 einen großen Imkerkurs angeboten habe", sagt der zweite Vorsitzende des Friedberger Imkereivereins. Seine Schülerinnen und Schüler sagten damals zu ihm: "Das kann ich mir doch nie alles merken." So kam er auf die Idee, die Ausbildungsinhalte in mehreren Filmen umzusetzen. "Damit dann jeder auf sie zugreifen kann, dachte ich mir, ich stelle das auf YouTube", erzählt Ullmann. Seit 2018 veröffentlicht der Ausbildungsleiter regelmäßig mehrminütige Filme rund ums Imkern.

