Ein Konzert macht klar: Für unsere Welt ist es fünf vor zwölf

Plus Anlässlich des Augsburger Friedensfestes findet im Friedberger Schloss ein ergreifender Konzertnachmittag statt. Es geht um Umwelt, Religion und Frieden.

Kriege und Bürgerkriege überziehen die Welt, die Zerstörung der Umwelt schreitet voran: Was können wir tun, um Frieden zu schaffen und zu bewahren und die Erde zu schützen? Das Ensemble Vocalissimo mit seinem Leiter Roland Plomer wagte anlässlich des Augsburger Friedensfestes das mutige Experiment, dieses Thema in ein Konzert zu kleiden.