Ein "Masterplan" soll ganz Friedberg schnelles Internet bringen

Plus Ein Masterplan soll helfen, die Lücken bei der Breitbandversorgung zu schließen. Dafür gibt es zwar staatliche Zuschüsse. Trotzdem bleibt vorerst offen, wie die Stadt das finanziell stemmen kann.

Schnelles Internet in ganz Friedberg - wie ist dieses Ziel zu erreichen? Die CSU/FDP-Fraktion im Stadtrat hat dazu einen Masterplan vorgeschlagen, für den 100.000 Euro im laufenden Haushalt bereitstehen. Wie der Glasfaserausbau in der Praxis umgesetzt werden kann, das erläuterte Jürgen Schuster von der Firma Corwese bei der jüngsten Sitzung.