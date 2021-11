Ein Münchner holt zum zweiten Mal den Sieg beim Poetry Slam in Friedberg

Plus Beim finalen Poetry Slam des Kultursommers im Wittelsbacher Land treten drei Frauen und drei Männer an. Der Gewinner ist ein bekanntes Gesicht.

Tosender Applaus, herzhaftes Lachen und auch mal andächtige Stille. All das kann man beim Poetry Slam in der Friedberger Mittelschule erleben, der den Abschluss des Kultursommers im Wittelsbacher Land darstellt. "Ein bisschen warm ist es ja noch", witzelt die Moderatorin Maike Harms zum Titel der Veranstaltung.