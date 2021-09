Einbruch auf Baustelle in Friedberg

Auf einen Container an einer Baustelle am Lueg ins Land hat es ein Einbrecher oder eine Einbrecherin abgesehen. Beute kann jedoch keine gemacht werden.

Unbekannte haben in einen Container auf einer Baustelle am Lueg ins Land in Friedberg eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Einbrecher konnten keine Beute machen, richteten aber einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)