Friedberg

vor 36 Min.

Einbruch in Baustelle: Unbekannte stehlen Werkzeug aus Rohbau

In einem Rohbau in Friedberg schlagen Diebe oder Diebinnen in der Nacht auf Donnerstag zu. Werkzeug im Wert von 600 Euro ist plötzlich weg.

Von einer Baustelle in Friedberg hat jemand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Werkzeug mitgehen lassen. Laut Polizei liegt der Tatort in der Straße Am Zwinger, das gestohlene Werkzeug hat einen Wert von etwa 600 Euro. Die Friedberger Polizei nimmt Hinweise auf Täter oder Täterin unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

