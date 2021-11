Einbruch in Friedberg: Nun ermittelt die Kriminalpolizei

Unbekannte brachen in einen Verbrauchermarkt in Friedberg ein und stahlen Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro wurden aus einem Einkaufsmarkt an der Marquardtstraße in Friedberg gestohlen, meldet die Polizei. Eine unbekannte Person oder auch mehrere drangen zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, über das Dach in den Markt ein und verursachten dabei mehrere Tausend Euro Sachschaden. Erbeutet wurden zahlreiche Tabakartikel mit Wert im hohen fünfstelligen Eurobereich. Möglicherweise wurde für den Abtransport ein Fahrzeug benutzt.

Die Kriminalpolizei bittet nach Einbruch in Friedberg um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ermittelt wegen dieses Einbruchs. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. Es geht dabei um verdächtige Beobachtungen im genannten Tatzeitraum, insbesondere zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen. (AZ)