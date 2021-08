Friedberg

Einbruch in Scheune: Unbekannter sprüht mit Lackspray

Am Wochenende bricht jemand in eine Scheune in Friedberg ein. Dort lagern Skulpturen, nicht nur diese fallen dem Lackspray der einbrechenden Person zum Opfer.

In Friedberg ist eine unbekannte Person gewaltsam in eine Scheune am Leitenweg eingedrungen. In der Scheune hat der Täter oder die Täterin dort lagernde Skulpturen, einen Anhänger und einen Pavillon mit Lackspray besprüht. Wie die Polizei erst vor Kurzem mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 10 Uhr am Samstag, 14. August, und 8.30 Uhr am Sonntag, 15. August 2021. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise auf den Schuldigen oder die Schuldige entgegen. (AZ)

