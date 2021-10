Einbruch ohne Beute in Friedberg

In eine Firma in Friedberg wird eingebrochen, Beute gibt es aber keine. Jetzt ermittelt die Polizei.

Eine unbekannte Person ist in das Büro einer Firma in der Max-Högg-Straße in Friedberg eingebrochen. Laut Polizei ist die Tat zwischen 16 Uhr am Freitag und 14.20 Uhr am Sonntag geschehen. Dabei wurde nichts gestohlen, es entstand aber ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)