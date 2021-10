Erst reden Diebe mit einem Mädchen, dann stehlen sie ihr Rad

Einen besonders dreisten Fall von Fahrraddiebstahl meldet die Polizei von der Skateranlage am Steirer Berg in Friedberg.

Die Polizei Friedberg sucht zwei Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Sie haben einem Mädchen an der Skateranlage das Fahrrad gestohlen - und das, nachdem sie sich vorher noch mit der 13-Jährigen unterhalten hatten.

Der dreiste Diebstahl ereignete sich am Donnerstag gegen 18 Uhr an dem Jugendtreffpunkt am Steirer Berg. Laut Polizeiangaben sprang einer der beiden Jugendlichen während des Gesprächs plötzlich auf, setzte sich auf das Fahrrad des Mädchens und fuhr damit davon, sein Begleiter rannte hinterher. Das auffällige Fahrrad der Marke Cube in der Farbe Rosé-Gold hat einen Wert von rund 450 Euro.

Diebstahl an der Skateranlage in Friedberg: Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen 16 und 18 Jahren alt. Einer ist Raucher, hat schwarzes, kinnlanges Haar und trug eine dunkelblaue Jacke. Der andere hat kurzes, dunkelblondes, lockiges Haar und hatte einen schwarzen Nike-Rucksack dabei.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.