Friedberg

06:30 Uhr

Erste Ausstellung nach Wiedereröffnung: Museum erkundet das Phänomen Zeit

Museumsleiterin Alice Arnold Becker freut sich auf die Ausstellung "Augenblicke. Zeit in der Kunst" im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg.

Plus "Augenblicke. Zeit in der Kunst" heißt die erste Ausstellung im Museum der Uhrenstadt Friedberg nach der Wiedereröffnung. Sie lässt einen das Phänomen Zeit mit neuen Augen sehen.

Von Ute Krogull

Das Museum im Friedberger Schloss ist für seine außergewöhnlichen Sonderausstellungen bekannt. Eineinhalb Jahre nach seiner Wiedereröffnung kann es jetzt endlich die erste Schau in den stilvoll sanierten Räumen präsentieren: "Augenblicke. Zeit in der Kunst" heißt die spannende Ausstellung, die am Samstag eröffnet. Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker verriet unserer Redaktion vorab, was es dort zu entdecken gibt.

