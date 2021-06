Fahrraddieb schlägt in Friedberg zu

Ein Unbekannter stiehlt ein Herrenfahrrad in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Wert des Rades liegt im unteren vierstelligen Bereich.

In der Straße Am Fladerlach hat ein Fahrraddieb in Friedberg zugeschlagen: Zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 8 Uhr wurde ein schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke Radon/Sunset gestohlen.

Laut Polizei liegt der Wert des Fahrrades im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

