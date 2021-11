Fahrschülerin bremst: Bus kracht in Friedberg in Fahrschulauto

In der Fahrstunde ist eine Fahrschülerin in Friedberg unterwegs. Auf der Münchner Straße bremst sie plötzlich und löst einen Unfall aus.

Weil sie plötzlich stark bremste, hat eine Fahrschülerin in Friedberg einen Unfall verursacht. Die 26-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Münchner Straße in westlicher Richtung. Sie war kurz vor dem Kreisverkehr mit der Rederzhauser Straße und dem Bressuire-Ring, als sie mit einem Mal abbremste.

Unfall mit Fahrschule auf der Münchner Straße in Friedberg

Hinter ihr fuhr ein 22 Jahre alter Busfahrer, der nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte und auf das Fahrschulauto auffuhr. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 6500 Euro. (AZ)