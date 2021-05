Familienvater rammt geparktes Auto in Friedberg frontal

Mit dem Schrecken kamen ein 40-Jähriger und seine beiden Kinder am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Friedberg davon.

Ein Familienvater war in Friedberg gegen 15.10 Uhr mit seinem Auto in der Lechhauser Straße in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Josef-Wassermann-Straße kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er im Bankett zunächst ein Verkehrszeichen. Anschließend stieß er gegen einen Baum und zum Schluss gegen einen geparkten Pkw, der auf dem Parkplatz der Einkaufsläden stand und einen Frontschaden davontrug. Das Auto des Familienvaters musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft, so die Polizei Friedberg, auf etwa 13.000 Euro. (AZ)