"Fête de la Musique": Friedberg feiert das Fest der Musik

Am längsten Tag des Jahres gibt es kostenlose Konzerte unter freiem Himmel. Wegen Corona gelten heuer allerdings ein paar Beschränkungen bei Fête de la Musique.

Frank Büschel ist glücklich. "Wir haben die Akteure auch in der Pandemie nach Kräften und Möglichkeiten unterstützt und ihnen weitergeholfen, wo es nur ging. Das, was unsere Leidenschaft ausmacht, können wir nun endlich wieder anbieten: Den Kulturschaffenden ihre Bühne bieten", sagt der Leiter der städtischen Kulturabteilung. Und dazu gehört auch die Fête de la Musique, die Friedberg am längsten Tag des Jahres wieder zum Klingen bringt. Alle Veranstaltungen sind ohne Eintritt zugänglich. Die Künstlerinnen und Künstler spielen ohne festes Honorar, "auf Hut".

"Wir waren die letzten Wochen schon Vorreiter, haben vom ersten möglichen Tag an Konzerte im Schulhof oder im Schlosshof und im Großen Saal im Schloss angeboten", berichtet Büschel. Das hätten Künstler, Publikum, aber auch die Mitarbeiter, die aus der Kurzarbeit zurückkommen, der Stadt gedankt. Trotzdem seien Vorsicht und Verstand ein guter Ratgeber bei der Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen.

"Auf Hut" spielen die Musiker am längsten Tag des Jahres in der Friedberger Innenstadt. Foto: Elisa Glöckner (Archivfoto)

Das gilt auch für die Fête de la Musique am kommenden Montag. Das Fest der Musik findet am 21. Juni in Hunderten Städten weltweit statt. Auch Friedberg beteiligt sich seit 2015 an dieser Aktion. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr als „Light-Version“ angeboten. Die Belebung der Innenstadt ist gewünscht, aber noch nicht in massenhaftem Personenaufkommen und Menschenscharen wie in früheren Jahren

Fête de la Musique: Acht Spielorte in Friedberg

Dazu wird die Dauer auf den Zeitraum von 17 bis 21.30 Uhr beschränkt. Die Bühnen sind nur in Innenhöfen oder abgrenzbaren Flächen aufgebaut, es wird regulierten Einlass geben, um die Personenzahlen auf dem Radar zu haben. Es gibt acht Spielorte, hier das Programm:

18 bis 21.30 Uhr Unplugged Inferno und 2-4 Rock im Wechsel (Rock/ Pop); Innenhof der Stadtverwaltung ( Marienplatz 5) 17 bis 18.30 Uhr Star Dog Champion (Singer/Songwriter); 19 bis 20 Uhr Blackn‘ Music (Jazz/Rock/Pop); 20.30 bis 21.30 Uhr Philomenas Tailor (Indie Folk Pop);

18.15 bis 19.30 Uhr 2Xsang (Pop Akustik); 20 bis 20.45 Uhr TAM-kobá (Samba-Trommeln); Pausenhof der Theresia-Gerhardinger-Grundschule 19 bis 20 Uhr Stadtkapelle Friedberg ; 20 bis 21.30 Uhr Brasseroni (Party-Brass);

17 bis 18.30 Uhr (One Man Band- Blues/Pop/Rock); 19 bis 20 Uhr Pica-Pau (Samba-Percussion-Trommeln/Gesang); 20.15 bis 21.30 Uhr & Band (Handgemachte Popmusik); Gezz! 17: bis 18 Uhr Matthias Heiligensetzer (Piano Solo - Boogie Woogie/Rock’n Roll); 18.30 bis 19 Uhr Dentro de Ellos (Pop akustisch neu interpretiert); 19.45 bis 21.30 Uhr Rollin‘ Coneheads (Rock´n Roll & Oldies aus den 50ern und 60ern);

19 bis 21.30 Uhr Loud Like Love (Rock/Pop); Divano 17 bis 18 Uhr Peter, Joe & Friends (Pop); 18.30 bis 19:.30 Uhr Luka Vucinic (Klavier); 20 bis 21.30 Uhr Bon Scotch (Akustik Gitarre Pop/Rock).

Es gilt ein Hygienekonzept mit Abstandsregelungen, in den Höfen und auf den Begegnungsflächen herrscht Maskenpflicht, am Platz kann diese abgenommen werden. Für die Kontaktnachverfolgung müssen sich Besucher über eine App oder über ein Formular registrieren lassen.

Stadt Friedberg bittet um Verständnis für Corona-Auflagen

"Das ist alles momentan komplizierter und aufwendiger als sonst, aber möglich und machbar", sagt Frank Büschel von der Stadtverwaltung: Sein Wunsch ist es, dass die Besucher weiterhin Verständnis für die Maßnahmen aufbringen und Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Regelungen vor Ort erspart bleiben." Wir haben alles nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet und mit den Behörden abgestimmt. Es liegt an uns allen, weitere Freiheiten, Musik und Melodien genießen zu können."