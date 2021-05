Friedberg

Feuer an der Rothenbergstraße

Holzpalisaden und Gebüsch brannten am Donnerstag in Friedberg.

Holzpalisaden und ein Gebüsch fangen an der Sportanlage an der Rothenbergstraße in Friedberg Feuer. Dort hatte ein 33-Jähriger mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichtet.

