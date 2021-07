Frau eingeklemmt: Fahrer wird ohnmächtig und verursacht Massen-Crash

Ein Autofahrer wird in Friedberg während der Fahrt ohnmächtig. Der Beifahrer versucht zu lenken - vergebens. Es kommt zum Unfall. Eine Frau wird eingeklemmt.

Schlimmer Unfall in Friedberg: Ein Mann ist am Mittwoch am Steuer ohnmächtig geworden. Es war gegen 12.10 Uhr, er fuhr gerade vom Kreisverkehr Steirer Berg in die Röntgenstraße, als er wegsackte und dabei das Gaspedal drückte. Sein 34-jähriger Beifahrer versuchte, den Opel zu lenken, der Wagen kam aber auf die Gegenfahrbahn. Dort rammte das Fahrzeug zwei andere Autos, deren Fahrer nicht verletzt wurden.

Autofahrerin wird gegen Baum geschleudert und muss von der Feuerwehr gerettet werden

Dann donnerte der Opel in das Heck eines Mini, in dem eine 32-Jährige saß. Der Wagen wurde in den Ford einer 37-Jährigen geschleudert, der wiederum gegen einen Baum prallte. Die jüngere Frau wurde leicht verletzt. Schlechter erging es der 37-Jährigen: Sie wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Friedberg befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Friedberger Krankenhaus gebracht.

Der Opel des 52-jährigen Unfallverursachers fuhr nach den Kollisionen weiter und rammte ein Verkehrszeichen. Erst an der Grundstücksmauer eines Einrichtungshauses endete die Fahrt. Der Bewusstlose und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Friedberger Krankenhaus. Warum der Mann das Bewusstsein verlor, ist noch nicht bekannt.

Riesiger Sachschaden bei Unfall in Friedberg

Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber eilten zur Unfallstelle. Diese war laut Polizei für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Autos mussten alle abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 46.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)