Frau fährt Auto an, wirft kaputten Spiegel weg und fährt weiter

Ein Audi wird in Friedberg beschädigt, die Verursacherin flieht aber vom Unfallort. Eine Zeugin kann sie beobachten.

In der Wiffertshauser Straße in Friedberg wurde am Mittwoch ein schwarzer Audi A1 beschädigt. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Wiffertshausen, der Unfall geschah zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Laut Polizei beobachtete eine Zeugin einen grauen oder weißen Kleinwagen, der gegen den Spiegel des Audi fuhr.

Unfall: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der Zeugin zufolge saß eine ältere Frau am Steuer. Diese sei ausgestiegen und habe das kaputte Spiegelgehäuse des Audi ins Gebüsch geworfen. Dann sei sie weitergefahren. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)