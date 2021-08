Frauen aus Aichach-Friedberg zeigen Solidarität mit Afghanistan

Das Frauenforum Aichach-Friedberg hatte zu einer Demonstration für die Menschen in Afghanistan aufgerufen. Doch nur wenige kamen am Sonntagabend nach Friedberg.

Das Frauenforum wollte mit der Veranstaltung am Sonntag den Forderungen für sofortige Schutzmaßnahmen an die Bundesregierung Nachdruck verleihen. Insbesondere müssten alle Kräfte schnell in Bewegung gesetzt werden, um Frauenrechtlerinnen und ihre Familien zu schützen.