Friedberg

30.08.2021

Frauenforum solidarisiert sich in Friedberg mit Menschen in Afghanistan

Plus Das Frauenforum Aichach-Friedberg ruft zur Unterstützung der Menschen am Hindukusch auf. Dazu ist Druck auf die deutsche Politik nötig.

Von Marlene Volkmann

Wie geht es den Menschen in Afghanistan? Antworten auf diese Frage bekamen die Teilnehmer der Veranstaltung, die das Frauenforum Aichach-Friedberg auf dem Marienplatz organisierte. Auch wenn aus Furcht vor Repressalien niemand offen über seine Erlebnisse berichten wollte, so wurde doch klar, wie wichtig die Unterstützung des Westens für das Land am Hindukusch ist. Marion Brülls, die zu den Sprecherinnen des Frauenforums gehört, sagte: "Wir wollten den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Unmut, ihr Entsetzen auszudrücken."

