Friedberg: Autofahrerin biegt ab und fährt gegen anderen Wagen

Am Montag biegt eine 75-Jährige mit ihrem Auto von der Herrgottsruhstraße trotz Verbots links in die Münchener Straße ein. Dabei rammt sie ein anderes Auto.

An der Kreuzung von Münchener Straße und Herrgottsruhstraße in Friedberg hat am Montag gegen 12.10 Uhr eine 75-Jährige ein Auto angefahren. Die Frau kam mit ihrem Wagen aus der Herrgottsruhstraße und bog trotz Verbots links in die Münchener Straße ab.

Sachschaden wegen Abbiegemanöver in Friedberg

Die Polizei meldet, dass sie dabei den Wagen eines 72-Jährigen touchierte, der sich auf der Münchener Straße befand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 5500 Euro. (AZ)

