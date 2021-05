Friedberg finanziert Pumpe, Hühner und eine Schule in Tansania

Schwester Paula aus Tansania berichtet, wie das Geld der Friedberger Adventsaktion eingesetzt werde.

Trotz vieler Einschränkungen, die es im Advent 2020 gab, war das Spendenergebnis der vielen Adventsaktionen unglaublich groß. Ndanda-Betreuerin Martha Reißner, die diese Aufgabe vom langjährigen Rektor der Hauptschule, Georg Henle, übernommen hatte, konnte an Weihnachten 39.559 Euro nach Ndanda in Tansania überweisen. Die großzügigen Spenden vieler Friedberger, Lehrer und Schulfamilien brachten 21.559 Euro ein; dazu kamen 18.000 Euro vom Karitativen Christkindlmarkt, der wegen der Pandemie ausnahmsweise im Adventshaus an der Bauernbräustraße stattfand.

Nun kam die erste Rückmeldung aus Tansania: Die erste Bohrung für Wasser ist durchgeführt, die Pumpe funktioniert, und das erste Wasser ist Süßwasser. Es wurden Leitungen zu den Feldern gelegt, die nun auch außerhalb der Regenzeit bewässert werden können. Die Schüler der Aquinas Secondary School bereiteten die Felder vor, und es gibt schon die erste Gemüseernte. 4706 Euro kostete diese Bohrung, das Geld für die zweite ist zurückgelegt. Für die neu gekaufte Maismühle wurde gleich der Stromanschluss installiert, hier betragen die Kosten 4211 Euro. Mit der Hühnerfarm mit 100 Legehennen und 200 Hühnern, die zum Verzehr bestimmt sind, wurde ebenfalls begonnen. Außerdem möchte die Schule Kaninchen "für den Kochtopf" anschaffen. Die Weihnachtswünsche der Awuinas School sind somit erfüllt.

Schwester Raphaela wird bald wieder an Friedberg schreiben

Das Geld reicht außerdem sogar für Stipendien für fünf Schülerinnen der Krankenpflegeschule. Außerdem fließt eine Summe in den Aufbau der Berufsschule, die mit dem Klosterbau in Kabuhima geplant ist, 5000 Euro gehen an den Erika-Fonds.

Schwester Raphaela, die aus gesundheitlichen Gründen lange in Tutzing am Starnberger See war, ließ alles von ihrer Mitschwester Paula Nagagani organisieren. Mittlerweile sei Schwester Raphaela gegen Corona geimpft und nach Ndanda zurückgeflogen. "Sie wird uns im Herbst wieder persönlich Bericht erstatten", so Reißner. (AZ)

