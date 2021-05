Friedberg

06:30 Uhr

Friedberg gibt 35 Millionen Euro für geplante Projekte aus

Plus Bei den Etatberatungen in Friedberg gibt es kaum Luft für Einsparungen. Um den Haushalt 2021 auszugleichen, greift der Stadtrat darum tief in die Rücklagen.

Von Thomas Goßner

11,5 Millionen Euro - diese gewaltige Summe fehlt heuer im Haushalt der Stadt Friedberg, wenn alle geplanten Investitionen vorgenommen werden. Nach mehrmaliger Vertagung diskutierte der Stadtrat nun darüber, wie das Loch geschlossen werden könnte. Nach fünf Stunden konnten sich die Fraktionen immerhin auf eine Einsparung von rund 100.000 Euro einigen und schafften am Ende den Ausgleich des Zahlenwerks auf andere Weise.

