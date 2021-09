Friedberg hat Platz für ein "Haus der Musik"

Plus Verschiedene Möglichkeiten für einen Neubau anstelle des alten Musikpavillons in Friedberg werden geprüft. Bürgermeister Eichmann dämpft aber die Hoffnungen auf eine baldige Realisierung.

Bekommt Friedberg ein "Haus der Musik"? Diese Idee hat die Stadtverwaltung dem Bauausschuss im Januar 2020 zum ersten Mal vorgestellt. Jetzt liegt das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vor, das im Ausschuss auf große Zustimmung stieß.