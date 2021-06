Friedberg packt jetzt die Erweiterung der Grundschule Süd an

Plus Ein Anbau an die Friedberger Grundschule Süd soll Platz für Mensa, Gruppen- und Klassenräume schaffen. Das ist geplant.

Der Stadtrat hat jetzt die Planung für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd in Auftrag gegeben. Kalkuliert wird mit Kosten von rund 9,7 Millionen Euro. Das sind 200.000 Euro mehr als bei der Entwurfsvorstellung vor einem halben Jahr. Ob aber dieser Betrag jetzt wirklich reicht, ist derzeit nicht absehbar.