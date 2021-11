Friedberg stattet Grund- und Mittelschulen mit iPads aus

Plus Eine Schulleiterin erklärt, warum die Digitalisierung schon bei den Jüngsten sinnvoll ist. Die Stadt investiert 240.000 Euro. Die Grünen haben Bedenken.

Homeschooling verstärkte die Digitalisierung an Schulen massiv. Doch iPads schon für Grundschülerinnen und Grundschüler? Ruth Kotzian, Rektorin der Grundschule Süd, erläuterte im Bildungsausschuss im Namen der Leitungen der Friedberger Grund- und Mittelschulen, wie Tablet-Computer Unterricht sinnvoll ergänzen können. Die Grünen allerdings waren vom Einsatz in den unteren vier Jahrgangsstufen nicht zu überzeugen. Und einmal mehr krachte es zwischen ihnen und Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD).