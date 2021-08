Friedberg

vor 18 Min.

Friedberg tritt der Allianz für Tempolimit auf der A8 bei

Der Pilotversuch einer Verkehrsbeeinflussungsanlage Light hat auf der A8 zwischen Adelsried und Leipheim am Freitag, 30. Juli 2021, begonnen.

Plus Kommunen, die an der A8 liegen, fordert ein Tempolimit auf der Autobahn. Auch Friedberg ist beigetreten. Die CSU bezweifelt, dass das sinnvoll ist.

Von Ute Krogull

In Sachen Tempolimit prallen nicht nur in der Gesellschaft die Meinungen aufeinander, sondern auch im Friedberger Stadtrat. Die Stadt schließt sich jetzt der Allianz für ein Tempolimit auf der A8 an. Die CSU hat ein Gegenargument.

