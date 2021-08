Friedberg will Wohnmobil-Dauerparker vertreiben

Plus Die Parküberwachung der Stadt kontrolliert jetzt den Großparkplatz auf der Friedberger Gerberwiese. Nachbarn hatten sich beschwert.

Sommer, Sonne, Wochenende: Camper-Idyll im Schatten der Friedberger Stadtmauer. Fast 15 Wohnmobile stehen am Freitagabend auf dem Großparkplatz am Gerberweg. Die sechs ausgewiesenen Womo-Stellplätze reichen da natürlich nicht, die Fahrzeuge parken, wo es eben geht. Doch Anwohner beschweren sich. Ist bald Schluss mit dem Idyll?